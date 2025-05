Filé de frango Empanado & Panqueca com laranjada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO FRANGO

700g de filé de frango

3 ovos

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de alho em pó

1 colher de sopa de cebola em pó

Sal a gosto

PREPARO

Corte os filés em bifes e bata para entre folhas plásticas para afinar bem. Tempere com sal e pimenta do reino moída. Empane na farinha misturada com os temperos em pó, passe pelos ovos batidos e frite em uma lâmina fina de óleo em frigideira no fogo médio.

Sirva acompanhado de purê de batatas e salada de agrião.

INGREDIENTES DA PANQUECA

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ½ xícaras de chá de leite

2 ovos

2 colheres de sopa de óleo vegetal

PREPARO

Bata tudo junto deixe descansar por meia horas e frite em frigideira antiaderente uma por uma, dos dois lados.

INGREDIENTES DO RECHEIO

500gr. de ricota fresca amassada

2 xícaras de chá de morangos picados

1 ½ xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de açúcar refinado

400gr. de laranjada

PREPARO

Cozinhe o morango com açúcar e meia xícara de suco de laranja até obter uma calda grossa. Cozinhe a laranjada picada com uma xícara de suco de laranja até obter uma geleia. Reserve um pouco da geleia e calda para a hora de servir e misture a ricota ao restante das duas.

Enrole as panquecas com o recheio e sirva regado e decorado com a calda e geleia.