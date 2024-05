Filé de peixe com molho de manga & Pasteizinhos de morango com cream cheese

INGREDIENTES DO PEIXE

1 kg. de filé de tilápia

Sal e fubá a gosto

PREPARO

Corte os filés em pedaços no tamanho desejado, tempere somente com sal, empane no fubá e frite em óleo vegetal. Sirva quente acompanhado de arroz branco, o refogado e o molho.

INGREDIENTES DO MOLHO

1 manga madura grande picada

3 dentes de alho picados triturado

3 colheres de sopa de mel

1 pimenta dedo de moça picada

1 pitada de sal

Azeite de oliva a gosto

PREPARO

Cozinhe tudo junto até obter um molho cremoso.

INGREDIENTES DO REFOGADO DE ABOBRINHAS

1 kg de abobrinhas italianas filetadas

1 pimentão vermelho fatiado

1 pimenta dedo de moça picada

1 cebola em lâminas

1 tomate picado

Sal e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Refogue rapidamente tudo junto.

INGREDIENTES DOS PASTEIZINHOS

Massa folhada

1 xícara de chá de morangos picados

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 ovo

150 g. de cream cheese

1 colher de sopa de amido de milho

PREPARO

Cozinhe os morangos com açúcar até o ponto de calda grossa, misture o amido de milho dissolvido em água, ferva até engrossar e deixe esfriar.

MONTAGEM

Abra a massa folhada bem fina corte discos no tamanho desejado recheie com a geleia de morango e cream chesse passe ovo batido nas beiradas da massa feche e asse em forno quente. Sirva os pasteizinhos acompanhados da calda de morangos.

