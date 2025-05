Filé de peixe com vinagrete & torta de ricota com laranja

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO FILÉ DE PEIXE

4 filés de peixe

1 xícara de chá de farinha de trigo

Sal, pimenta do reino, alho e cebola em pó a gosto

INGREDIENTES DO VINAGRETE

3 tomates sem sementes picado

1 cebola picada

2 colheres de sopa de alcaparras picadas

Azeite de oliva a gosto

PREPARO

Misture tudo e pronto.

MONTAGEM

Tempere os filés com sal, pimenta do reino e uma mistura de alho e cebola em pó. Empane na farinha de trigo e frite em pouco óleo vegetal levemente. Distribua em uma assadeira, cubra com o vinagrete e leve ao forno para terminar o cozimento. Sirva acompanhado com arroz branco.

INGREDIENTES DA TORTA

500gr. de ricota fresca

1 ½ xícaras de chá de açúcar refinado

4 ovos

2 colheres de sopa de água de flor de laranjeira

1 xícara de chá de suco de laranja natural

Raspas da casca de uma laranja e manteiga ou margarina para untar a assadeira

PREPARO

Separe as claras dos ovos e bata em ponto de neve. Raspe as cascas da laranja com cuidado para não atingir a parte branca. Amasse a ricota e vá juntando as gemas aos poucos e batendo com o açúcar, as raspas da casca da laranja, água de flor de laranjeira ao até obter uma massa lisa e misture delicadamente as claras em ponto de neve. Asse em assadeira untada até dourar.