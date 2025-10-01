Filho de vítima vai até quartel agradecer bombeiros após salvamento

01out

Filho de vítima vai até quartel agradecer bombeiros após salvamento

Por Notícias

Atualizado em 1 de outubro de 2025

Um gesto de reconhecimento marcou a rotina do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas. Dias após uma ocorrência de obstrução respiratória, o filho da vítima procurou pessoalmente o quartel para agradecer à equipe pelo atendimento prestado.

Segundo a corporação, os bombeiros foram acionados via COBOM e, ao chegarem à residência, encontraram a vítima consciente, porém desorientada e com baixa oxigenação, entrando em quadro de parada respiratória.

De imediato, foi iniciada a administração de oxigenoterapia a 10 litros por minuto e monitoramento dos sinais vitais. A vítima apresentava saturação de apenas 44 e pressão arterial de 150/80. Durante o atendimento, os bombeiros acionaram o médico do SAMU, Dr. José Maria, que acompanhou o caso até a chegada da Unidade de Suporte Avançado (USA). Aos poucos, a saturação e a pressão começaram a se estabilizar.

Com a chegada da equipe médica, o atendimento foi assumido pelo SAMU, que deu continuidade aos procedimentos.

Para os militares, a visita de agradecimento da família simboliza a importância de cada intervenção rápida em situações críticas e reforça o valor humano por trás de cada ocorrência atendida.

