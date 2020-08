Filho é suspeito de mandar incendiar a casa dos pais em Cabo Verde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Documentos, móveis e R$6 mil em dinheiro foram destruídos com as chamas

Alice Dionisio | 10h14

Segundo a Polícia Militar, três pessoas teriam ido até a casa, ontem (20) à tarde, localizada na zona rural de Cabo Verde e encontrado a vítima com a filha e o genro. Eles perguntaram do esposo dela, que estava trabalhando no momento do crime. Os autores pediram que todos saíssem do local, espalharam gasolina pelos cômodos e atearam fogo.

A mulher conseguiu identificar dois suspeitos, sendo pai e irmão de sua nora. Ela contou aos policiais que a suspeita é que seu filho e a esposa tenham mandado queimar a residência, por conta de brigas familiares.

O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiram controlar as chamas. Documentos, móveis, roupas e R$6 mil em dinheiro foram destruídos com o fogo.

Os suspeitos ainda não foram localizados e a PM continua em rastreamento.