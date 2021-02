Filhotes são resgatados após caírem em uma vala de 4 metros

Dois filhotinhos de cachorro foram resgatados ontem (02) à tarde, no bairro Caio Junqueira, após caírem em uma vala de aproximadamente quatro metros de profundidade.

No local, o Corpo de Bombeiros utilizou uma escada prolongável, conseguiu se aproximar dos cãezinhos e resgatá-los. Durante o salvamento, a mãe dos filhotes precisou ser amarrada, pois estava muito ansiosa e corria o risco de também cair.

Após constatarem que os cachorros não apresentavam ferimentos, os militares colocaram eles para amamentar na mãe. Os animais ficaram sob os cuidados de uma ONG de proteção animal.

