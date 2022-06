Filme “Super Trio Elétrico contra a Sobrecarga” estreia neste sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O que era uma peça de teatro, na pandemia virou filme e o grupo de teatro NucleArte de Poços de Caldas adaptou um de seus espetáculos para o cinema. Com o patrocínio do Departamento Municipal de Eletricidade (DME), através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, estreia no sábado, dia 18 de junho, às 17 horas, em plataforma digital aberta (canal do Nuclearte no YouTube), “Super Trio Elétrico contra a Sobrecarga” – o filme.

Encenado por palhaços, é direcionado a crianças e fala, de forma lúdica, sobre a economia de energia, o consumo consciente e a segurança, com direito a vilão e super-heroínas. Na história, “Ronaldo Gastão” esbanja do uso da energia elétrica e mantém hábitos que o colocam em risco. Um dia, a situação sai do controle e ele leva um grande susto. Ao tomar conhecimento do caso, três super-heroínas utilizam a música como estratégia para ensinar Gastão a economizar energia. Formando o divertido “Trio Elétrico”, as palhaças Dodoida, Osmara e Temi (referência e homenagem aos inventores do Trio Elétrico) encaram a missão de combater o desperdício com muito bom humor.

De acordo com Nando Gonçalves, diretor do NucleArte e codiretor do filme, a adaptação para a linguagem do cinema criou um novo espetáculo. “No teatro, a proximidade com o público permite a participação das pessoas. Mas com as imagens gravadas, a história ganha em efeitos especiais. Nós incluímos videoclipes e até algumas cenas depois dos créditos”, revela.

O filme, rodado na Toca do Tamanduá, localizada entre as cidades de Poços de Caldas e Andradas, foi dirigido por Luciana Rossi e Nando Gonçalves, com roteiro de Rony Brandini, produção da NucleArte, cinegrafia da Ciclo Comunicação com captação de imagens de Rogério Fonseca e Rodrigo Fonseca, áudio da MGL Sonorização com captação de Milton Leite, assistência de produção de Lívia D´Ângelo, João Araújo e Gui Guerriero e gestão de Dani Alvisi e Bibi Rodriguez, da Lavanda Produção Cultural.

Patrocinado pelo Departamento Municipal de Eletricidade (DME), através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, o filme contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas e realização do Governo Estadual.