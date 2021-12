Filme “Turma da Mônica – Lições”, gravado em Poços de Caldas, tem estreia marcada para final do ano

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O segundo longa da Turma da Mônica, ‘Lições’ tem estreia confirmada para o dia 30 de dezembro, em todo o país.

O filme foi gravado na cidade no início de 2020 e ficou esperando mais de um ano para ser lançado, devido ao fechamento das salas de cinema durante a pandemia.Dirigido por Daniel Rezende, com roteiro de Thiago Dottori e Mariana Zatz, o filme é estrelado por Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo e Gabriel Moreira. Neste filme, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali têm que lidar com as consequências de um erro, enquanto descobrem o verdadeiro significado da palavra amizade.

A cidade já está novamente em negociações para que possa ser cenário para as novas aventuras da Turma da Mônica.