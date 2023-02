Fina Fulô marca presença no Carnaval 2023

As integrantes do Forró Fina Fulô vão marcar presença neste carnaval, levando o famoso forró raiz pra diferenciar dos ritmos característicos da folia tradicional deste período. Cibele Zétula na sanfona, Giselli Garcia na zabumba, Ivonete Dorr no triângulo e a vocalista Bomina Bouças, prometem fazer uma apresentação alternativa e descentralizada, que visa contemplar, principalmente, a região da zona sul.

Sem perder a identidade musical, o quarteto feminino ousará acrescentar ao repertório de forró raiz, clássicos do samba e das marchinhas.

O evento acontecerá neste sábado, a partir das 20hs no Bar Doce Lar, na Vila Matilde. É necessário reservar mesa.

SERVIÇO

FORRÓ FINA FULÔ

Bar Doce Lar , na Vila Matilde

Sábado 18.02 ÀS 2OHS

Endereço: Av. Reginaldo Campos Zangiacomi, 162 – Vila Matilde,

Poços de Caldas

Telefone: (35) 99238-8049

Beatriz Aquino

