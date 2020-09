Final de semana é marcado por incêndios em Poços de Caldas e região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As ocorrências foram registradas também em Andradas, Campestre e Águas da Prata

Alice Dionisio | 11h

No final da noite de ontem (13) o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para combater um incêndio em vegetação, no bairro Bortolan. As chamas ameaçavam atingir carretas e caminhões estacionados próximos ao local.

Ao chegarem, os militares utilizaram mangueiras, bombas costais e abafadores para acabar com o fogo. O incêndio atingiu cerca de 10 mil m². O trabalho durou cerca de uma hora e foram utilizados cinco mil litros d’água.

Campestre

Um cafezal, no bairro Açude, zona rural de Campestre, foi atingido por um incêndio na manhã de ontem (13).

O fogo começou em uma vegetação seca e acabou se espalhando para a área de plantio, pastagem e uma mata nativa. Os militares contaram com o apoio de 25 voluntários, que utilizaram maquinário agrícola para conter as chamas.

Cerca de 26 alqueires foi destruído. A causa do incêndio não foi confirmada.

Andradas

Em Andradas, um incêndio foi registrado na Serra do Caracol, localizada na área norte da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o local é de difícil acesso e com terreno ingrime, o que dificulta o combate às chamas. Nesta manhã (14), quatro militares e 30 servidores da prefeitura estão no local tentando controlar o fogo. O trabalho é de proteção das áreas não queimadas e monitoramento dos focos de incêndio.

Ainda não se sabe como o fogo começou e a área atingida.

Águas da Prata

O fogo que já havia sido controlado na última quinta-feira (10), em Águas da Prata, retornou neste sábado (12) e ainda não foi controlado.

As chamas atingiram parte da mata próxima a área de visitação do Parque Estadual (Bosque) da cidade. Bombeiros, brigadistas e funcionários da prefeitura tentam no combater o incêndio. O esforço é para que o fogo não avance sobre a propriedade rural vizinha.

Nesta segunda (14), um helicóptero Água e três aviões trabalho no lançamento de água. Dois são os aviões enviados pelo governo estadual, o terceiro é avião air tractor 502, registrado e habilitado pela ANAC e também usado pela defesa civil no combate a incêndios, contratado de maneira particular, através da mobilização da sociedade civil.

A prefeitura de Águas da Prata pede que a população e visitantes evitem a região nos próximos dias, tanto por causa da pandemia, quanto pelos incêndios.

