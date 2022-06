Final do Campeonato de Futebol Amador vai ser realizada neste domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No domingo (12) acontece a partida final do Campeonato de Futebol Amador. O jogo vai ser às 10h, no Estádio Municipal Benedito Bandola de Oliveira, o Bandolão, com entrada gratuita. Quem disputa a taça são os times Guarani e Fazenda Chiqueirão.

No mesmo dia, às 8h30, Curimbaba e Frigonossa jogam pelo terceiro lugar.

O Campeonato de Futebol Amador 2022 começou em março, reunindo 28 equipes, com jogos no Bandolão, no Marco Divisório, na zona sul e também na zona rural.

Segundo o secretário de Esportes, Fernando Santos, as partidas apresentaram alto nível técnico. “Retomamos o campeonato amador após a pandemia e o nível dos jogos foi acima das expectativas”, disse.