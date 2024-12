Fiscalização conjunta em Poços de Caldas combate à receptação de materiais ilícitos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta segunda-feira, 23, foi realizada uma operação conjunta de combate à receptação em Poços de Caldas, com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e da Agência Ambiental Municipal. A ação teve como objetivo fiscalizar empreendimentos que compram, processam e destinam recicláveis e sucatas na cidade. O foco principal da operação foi combater a receptação de materiais e produtos de origem ilícita, especialmente cabos de cobre, que podem estar sendo comercializados com empresários do setor.

Durante a operação, os agentes realizaram uma fiscalização rigorosa em diversas empresas do ramo, com o intuito de verificar possíveis irregularidades e o envolvimento com o comércio de produtos furtados ou roubados. A ação contou com a colaboração de diferentes órgãos, garantindo uma abordagem completa para identificar as diversas facetas das atividades.

Foram encontradas diversas irregularidades, como a falta de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar (AVCB), a ausência de Alvará de Localização e Funcionamento, e a falta de cadastro junto à fiscalização ambiental do município. Além disso, em um dos locais vistoriados, foi constatada a presença de pessoas em situação de rua, risco de incêndio devido à presença de materiais inflamáveis e condições de insalubridade, incluindo a possibilidade de focos de proliferação do mosquito da dengue e a presença de animais peçonhentos e fauna sinatrópica entre os materiais acumulados.

A operação continuará com fiscalizações em empreendimentos dos setores envolvidos, e as autoridades reforçam a importância da colaboração da sociedade para o sucesso da operação. A população pode denunciar locais que comercializam produtos de origem ilícita pelos números 181 (Disque Denúncia) e 190 (Polícia Militar).