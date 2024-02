Fiscalização em vans garante mais segurança na cidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Defesa Social, através do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), em parceria com a Guarda Civil Municipal, deu início a uma operação de fiscalização de vans escolares e de fretamento. A ação iniciou nesta terça-feira (27), focando na segurança dos alunos e na operação presença nos locais de maior circulação desses veículos.

As primeiras ações de fiscalização ocorreram em locais estratégicos: CAIC Escola Municipal Professor Arino Ferreira Pinto e Escola Profissional Dom Bosco, visando uma abordagem eficiente e direta. O Departamento de Fiscalização esclarece que o objetivo é realizar blitzes de maneira constante, inspecionando as condições das vans para assegurar a proteção de todos envolvidos. As inspeções veiculares contemplam a verificação de itens como pneus, amortecedores, luzes de freio, sinalização e o uso correto do cinto de segurança pelo motorista, além da documentação pertinente.

Uma das principais preocupações da fiscalização é confirmar a existência de autorização para o transporte escolar e fretamento, a regularidade dos veículos e a correta lotação de passageiros. Rafael Tadeu Conde Maria, secretário de Defesa Social, informa que as abordagens ocorrem de forma aleatória, próximo de escolas públicas e particulares, seguindo um cronograma estabelecido pelas equipes de fiscalização.

Orientações aos Pais e Responsáveis

É de extrema importância que os pais e responsáveis pelos estudantes fiquem atentos às condições de segurança dos veículos que prestam o serviço de transporte escolar. Ao contratar tais serviços, deve-se exigir a documentação que comprove a autorização do veículo para circulação, verificando sempre a validade do documento.

Os motoristas que forem flagrados realizando o transporte de alunos sem a devida autorização estão sujeitos a diversas penalidades, incluindo multas, apreensão do veículo e, dependendo da gravidade da infração, até a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Instruções para Motoristas

Aqueles motoristas que ainda não regularizaram a situação de suas vans devem procurar a Secretaria de Defesa Social, localizada na rua Pernambuco, 265, Centro, no horário das 9h às 18h, ou entrar em contato pelo telefone 3697-5352. Para a obtenção da autorização necessária ao transporte escolar, é necessário apresentar uma série de documentos, incluindo requerimentos, declaração das escolas atendidas, certificados de inspeção de segurança veicular emitidos pelo INMETRO, cronotacógrafo válido, registro e licenciamento do veículo, documentos pessoais, atestado de saúde e antecedentes criminais.

Esta ação representa um importante passo para garantir mais segurança e tranquilidade para estudantes, pais e responsáveis, contribuindo significativamente para o bem-estar coletivo na cidade de Poços de Caldas.