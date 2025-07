Flagrante de tráfico próximo ao Mercado Municipal

Atualizado em 25 de julho de 2025

A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira (25) um homem de 37 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, nas imediações do Mercado Municipal, na região central de Poços de Caldas.

A ação foi desencadeada após denúncias anônimas, recebidas por meio do telefone 190, que indicavam intensa movimentação suspeita no local. As equipes policiais se deslocaram prontamente e conseguiram abordar o indivíduo. Durante a busca pessoal, foram localizadas 10 pedras de crack escondidas no forro da blusa do suspeito.

Além do entorpecente, os militares apreenderam R$ 45,25 em dinheiro, dois aparelhos celulares e uma faca, que estavam na pochete utilizada pelo autor.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante delito, foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido primeiramente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade competente para as providências cabíveis.

Todo o material apreendido foi devidamente registrado e entregue às autoridades policiais.

Materiais apreendidos: