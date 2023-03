Flipoços 2023 será realizado sem a tradicional Feira do Livro e vai contar com uma rica programação literária

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Festival Literário sul mineiro, dá uma guinada de posicionamento e passa a ser bienal intercalando com a Bienal do Livro do Sul de Minas

Com uma proposta ainda mais literária, focada na valorização do autor e nas obras, na formação de leitores, no desenvolvimento crítico e intelectual, na literatura de forma ampla, no livro e na leitura, o Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, um dos mais renomados festivais literários do Brasil, passará a ser bienal, ou seja, vai acontecer de dois em dois anos.

O motivo desta mudança se deu para ajustar melhor os dois eventos que acontecem juntos desde o lançamento em 2006.

São dois grandes eventos que com o passar do tempo começaram a ter vida própria e se

tornaram em certa medida, independentes.

A Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas, projeto lançado há dezessete anos, foi recebido pela população da cidade e da região, com muito entusiasmo e uma ótima oportunidade de acesso aos livros com bons preços. A programação cultural paralela com a participação de autores, sempre muito prestigiada pelo público, foi se desenvolvendo e se

tornou um importante Festival Literário. A recíproca também é verdadeira.

A Feira se tornou um importante produto para o mercado editorial e para os livreiros, sendo uma das feiras de livros mais competitivas do Brasil e bastante procurada pelos profissionais da área.

A partir de 2022 a curadoria da Feira e do Festival, já havia programado que neste ano (2023), haveria toda uma reestruturação para adequar a Feira e o Festival, pois os eventos cresceram e o local Espaço Cultural da

Urca já não estava mais comportando a Feira, o Festival e o enorme visitação do público em um mesmo lugar.

Porém, diante da conjuntura atual e pela falta de recursos condizentes para a realização do projeto em área externa e que demandaria mais recursos, a GSC Eventos, empresa realizadora dos eventos e a curadoria do Festival, resolveram

aproveitar esta oportunidade para repensar os eventos e desmembrá-los.

Assim, o Flipoços 2023 acontece de 03 a 07 de maio no Teatro Benigno Gaiga (na Urca) e contará com uma livraria oficial, a Livruz que ficará responsável pela colocação e venda dos livros dos autores e convidados

do Festival, além de outros títulos.

A programação oficial vai acontecer no Teatro da Urca das 9h às 21h, com entrada franca e a lotação do teatro será por ordem de chegada. A organização solicita a doação de um livro que pode ser entregue no local

do evento.

A seleta lista dos convidados do Flipoços 2023 que terá como tema “Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam” pode ser conferida no site www.flipocos.com e a programação completa, mesas, temas, horários e tudo mais estarão disponíveis a partir do dia 24 de abril.

Além da programação oficial no Teatro, o público ainda poderá contar com atividades paralelas que vão acontecer na Biblioteca Centenário, como oficinas e workshops, com inscrições antecipadas e o público infantil, contará também com atividades para agendamentos escolares no Teatro e no Salão Norte do Espaço Cultural da Urca, que contará com uma

estrutura para as crianças. Além disso, o Circuito Pegada Literária, atividades descentralizadas, levará literatura e autores para vários pontos da cidade.

Para Gisele Ferreira, curadora do Festival, esta fase de transição está servindo para confirmar que a decisão do desmembramento dos eventos foi assertiva e será melhor para Poços de Caldas, para as editoras e livrarias, entidades do livro e outras, além de privilegiar os mais diversos públicos. “Estamos felizes pela ótima receptividade dos expositores, das entidades parceiras nacionais e internacionais, dos convidados, das escolas locais e regionais, e sobretudo, pelos profissionais do mercado editorial. Realizar agora o Flipoços e a Bienal do Livro do Sul de Minas que virá em 2024, abrem novas perspectivas para nossos eventos e novas possibilidades para todos os envolvidos na cadeia produtiva do livro no Brasil”.

O Flipoços 2023 conta com o apoio cultural da Myralis, Sicredi, Café Três Corações e continua aberto a novos apoios e patrocínios. Junte-se ao Festival e associe sua marca neste projeto social fundamental e importante para a população de Poços, região, Estado e Brasil. Para mais informações ligue para 35 3697 1551 e acesse o site www.flipocos.com as

redes sociais @flipocos no Instagram e novo canal do YouTube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Beatriz Aquino