Flipoços 2023 terá Walter Carvalho como Patrono do Festival

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um dos mais respeitados fotógrafos e cineastas do Brasil estará em Poços de Caldas no Festival Literário. Com o tema “Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam” o Flipoços 2023 acaba de oficializar o nome do Patrono do Festival nesta 18ª edição do evento Sul-Mineiro.

Trata-se de Walter Carvalho, um dos mais importantes cineastas do Brasil com reconhecimento internacional. Walter será homenageado dia 29 de abril e no dia 30 de abril, participa de uma mesa de bate-papo onde trará para o público um pouco da sua vasta experiência em fotografia, cinema e televisão.

Paraibano de 76 anos, Walter Carvalho, foi indicado pela comissão curatorial do Festival por ser um dos mais importantes representantes da fotografia brasileira e pelo currículo intenso de grandes feitos pela Cultura do Brasil.

Walter é formado em design gráfico pela Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro (ESDI). Desde 1972, desenvolve intensa atividade como profissional da imagem: em fotografia, no cinema e na TV, recebeu mais 80 prêmios nacionais e internacionais.

Como diretor de fotografia, foi responsável pelo filmes Lavoura arcaica, Abril despedaçado, Madame Satã, Central do Brasil, Amarelo manga, Terra estrangeira e Carandiru. Como diretor, fez os filmes Budapeste, Raul, o inicio o fim e o meio, Brincante, Um filme de cinema, Moacir Arte Bruta, entre outros. E como fotógrafo fez as novelas Renascer e Rei do gado, dentre outras.

Dirigiu ainda a maravilhosa novela “Pantanal” e atualmente dirige “Travessia”. É membro da Academia (Oscar) de Cinema de Hollywood. Como autor, Walter Carvalho, publicou Contrastes simultâneos, Fotografias de um filme ambos da Cosac Naify e Walter Carvalho, fotógrafo editado pelo Instituto Moreira Salles.

Para a curadora do Festival Gisele Ferreira, é uma honra ter a oportunidade de contar com Walter Carvalho como o grande homenageado desta edição do Festival. “O olhar do Walter dentro da fotografia brasileira, é um diferencial que marca a todos nós, conta Gisele, ele tem o dom de nos mostrar as imagens que muitas vezes não percebemos. A presença do Walter Carvalho no Flipoços 2023 trará um despertar para as histórias por trás das imagens que é exatamente nosso objetivo com esse tema”.

A 18ª Feira Nacional do Livro e Festival Literário de Poços de Caldas acontece no Parque José Afonso Junqueira (estacionamento do Palace Hotel) de 29 de abril a 07 de maio de 2023. Curta e siga as redes sociais do Flipoços pela Instagram e Facebook @flipocos e saiba mais.

O Flipoços 2023 é uma realização da GSC Eventos e conta com o patrocínio da Myralis. Apoio cultural Camões Brasília, CBL – Câmara Brasileira do Livro, União Literária de Minas Gerais. Para mais informações acesse www.flipocos.com

Beatriz Aquino