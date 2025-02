Flipoços 2024 anuncia a presença de Eduardo Giannetti e Celso Lafer na programação oficial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Dois imortais da Academia Brasileira de Letras, Eduardo Giannetti e Celso Lafer, enriquecem a programação do Flipoços 2024 com reflexões sobre economia, literatura e o legado de Antonio Candido”

O Festival Literário Internacional de Poços de Caldas – Flipoços 2024 tem a honra de anunciar a participação de dois grandes nomes da Academia Brasileira de Letras (ABL): Eduardo Giannetti da Fonseca e Celso Lafer. Cada um deles conduzirá uma mesa especial, abordando temas distintos, mas igualmente relevantes, para enriquecer a programação do evento.

Celso Lafer, renomado jurista, diplomata e professor, apresentará uma mesa dedicada a Antonio Candido de Melo e Souza, intelectual de grande influência na literatura e na crítica literária brasileira. O festival prestará uma justa homenagem a Antonio Candido, destacando sua imensa contribuição para a cultura nacional. Lafer, que teve uma relação próxima com o homenageado, trará reflexões sobre sua obra e legado, proporcionando ao público um momento de aprendizado e inspiração. A mesa “Antonio Candido de Melo e Souza, sua história, sua vida em Poços de Caldas e seu legado para a Literatura Brasileira” com Celso Lafer acontece dia 27 de abril, às 11h, no palco da Vila Literária.

Já Eduardo Giannetti da Fonseca, economista, filósofo e escritor, trará ao Flipoços uma discussão essencial sobre “A economia em nossas vidas”. Em tempos de transformações econômicas e desafios globais, Giannetti abordará de maneira acessível e instigante a influência da economia no cotidiano das pessoas, oferecendo uma análise profunda sobre o tema. A mesa “A Economia nas nossas vidas” com Eduardo Gianetti da Fonseca e seu filho Joel Fonseca também economista e filósofo, vai acontecer dia 01 de maio, às 14h30, no palco da Vila Literária.

A presença de dois imortais da ABL engrandece ainda mais a programação do Flipoços 2024, consolidando o festival como um dos principais eventos literários do Brasil. O evento acontecerá de 26 de abril a 04 de maio, reunindo escritores, intelectuais e leitores em um espaço de troca de conhecimento e celebração da literatura na Vila Literária de Minas Gerais do Flipoços 20 anos.

Mais informações e detalhes sobre a programação completa serão divulgados em breve pelo site www.flipocos.com e pelas redes sociais @flipocos

