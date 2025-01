Flipoços 2025 traz avó da atriz Clara Moneke, Dona Maria Poeta com 87 anos para lançar antologia de poemas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Reunindo 50 anos de produção poética, Maria L. P. Mariano traz em Alma de poeta versos que refletem a sabedoria do tempo e perspectivas sobre família, amor, raça e ancestralidade

De alma jovem e olhos antigos, daqueles que desvelam o tempo e transformam a vida em poesia, Dona Maria sempre encontrou nos versos um refúgio e uma lente para o mundo. Reunindo 50 anos da produção poética da autora, a antologia Alma de poeta, de Maria L.P. Mariano, convida leitoras e leitores a mergulharem nas emoções e reflexões suscitadas pela beleza das palavras e pela complexidade da existência humana.

Dedicando-se à escrita desde os anos 70, com sua sensibilidade única, Dona Maria lançou os poemários Versos e Trilhas e De Volta, publicados inicialmente pela editora Letra Capital. Agora, aos 87 anos, a poeta revisita a produção de uma vida em uma antologia especial com 53 poemas que versam sobre família, história, raça, amor e amizade. A produção poética presente em Alma de poeta se baseia na atenção aos detalhes do cotidiano. Seus temas e objetos são

observados e escritos oralmente com auxílio de seus familiares, uma vez que a poeta, há alguns anos, não escreve à mão por conta da idade.

“Ela me ensinou tudo sobre o amor”, declara a atriz Clara Moneke, neta de Dona Maria, que assina a orelha do livro: “Em suas palavras que dançam no papel, nas conversas no quintal, nas composições dos seus boleros, no silêncio dos seus gestos. Em cada verso, Dona Maria nos entrega um pedaço da sua alma, em sua poesia mora a sabedoria do tempo, assim como as palavras de Carolina Maria de Jesus, que minha avó tanto admira, nos ensinou que as histórias mais poderosas vêm do coração da vida vivida, da simplicidade e da profundidade do cotidiano”.

Em 2023, Dona Maria viralizou após fazer uma homenagem emocionante para Clara durante uma participação no programa

Domingão com o Huck. Na coletânea, a avó dedica o poema “Correntes” à neta, com versos que falam de amor e liberdade. Com presença serena e lírica, Maria L. P. Mariano nos convida a caminhar com ela pelas trilhas de sua alma e a descobrir a beleza que esconde nas entrelinhas do cotidiano.

O encontro com Dona Maria Poeta, vai acontecer no Flipoços dia 04 de maio, às 11h, na Mesa Literatura e Poesia – “Alma de Poeta” com Maria L.P. Mariano e com a participação muito especial de Alexandre Coimbra Amaral e com mediação da Catita. Alexandre Amaral ainda fará outro bate-papo no dia 03 de maio, sábado, às 10h, sobre seu novo lançamento “A Esperança a gente planta”. Ambos encontros acontecem no Palco Sulfurosa.

A Vila Literária do Flipoços 2025 – 20 anos vai acontecer no Parque José Afonso Junqueira. Patrocinadores Valgroup, Rede Itaú e Nutrire. Parceria Cultural Sesc Senac Sistema Fecomércio Minas. Para saber mais e acompanhar as novidades acesse o site www.flipocos.com e as redes sociais @flipocos O Festival é uma realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Seja patrocinador desta importante iniciativa nacional, entre em contato pelo 35 3697 1551 ou pelo e-mail gsc@gsceventos.com.br