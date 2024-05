Flipoços apresenta Fausto Fawcett – O Bardo da Saturação Poética-Antropológica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde o último sábado (27), e com programação até o dia 05 de maio, milhares de pessoas têm prestigiado 19º Flipoços + Feira do Livro do Sul de Minas, que, este ano, apresenta a 1ª Vila Literária de Minas Gerais. O evento acontece no Parque José Affonso Junqueira e, nesta quarta-feira (01), apresenta uma programação diversificada, com destaque à presença de Fausto Fawcett – O bardo da saturação poética-antropológica, que se apresenta, às 19h, no Coreto Cultural.

O evento dedica uma programação especial também à Literatura Erótica, além do primeiro Encontro de Influenciadores Digitais, espaço à Literatura e Sustentabilidade, entre outras atrações. Confira:

AGENDA QUARTA-FEIRA – 01 DE MAIO

·10h30 | Coreto Cultural: The Book is on the Table – O papel do livro de mesa na sociedade do espetáculo | com Chico Barbosa, escritor e editor da CBNEWS e o renomado Tuca Reinés, reconhecido fotógrafo de interiores para revistas como Casa Vogue, Metropolitan, Elle Decor. Mediação do editor Igor de Albuquerque da Revista Literária Canarana. Um delicioso bate papo sobre coffee table books, termo usado para definir aqueles livrões imponentes e belos que, de tão atraentes, ficam expostos em ambientes sociais, e não escondidos em estantes.

·10h30 | Chocolateria Lascaux: Turisteratura dentrofora-foradentro – intercâmbios literários e turísticos entre Minas e o Mundo | Com convidados especiais da Cemig, Secult MG e um autor mineiro. Mediador Samuel Carrasco. Coordenação Carola Castro do projeto Litera-Minas.

·10h30 | Palco Sulfurosa | Agendamento Juvenil: Vamos entender as emoções – amizade, respeito e amor | Com a autora Fernanda Côrtes que trabalha com psicologia positiva infantil. Baseado no livro Estou com medo, e agora? – A autora fará uma dinâmica com os jovens e será necessário que eles levem seus próprios lápis de cores.

·12h | Coreto Cultural: A vez e a voz dos invisíveis sociais | Com o escritor Henrique Rodrigues. Mediador Luiz Eduardo Carvalho. Baseado no novo romance, que conta a trajetória de Áurea, uma mulher negra que, perto dos 60 anos, está se formando no curso de Educação de Jovens e Adultos. Prestes a receber o diploma, começa a rememorar a vida desde a infância e a luta para sobreviver em meio ao racismo e à discriminação aos pobres.

·12h | Coreto Cultural | Festa Levedo & Letras | Oferecimento Loren Truck Beer – Show com The Bartos – duo internacional de mãe e filha, com o melhor do Country Rock.

·13h | Chocolateria Lascaux: Encontrão Renovagraf O caminho da independência para os autores independentes | com a participação dos convidados da tenda Infinity Renovagraf. Coordenação de Claudio Apariz e Aline Freitas Guimarães.

·14h30 | Coreto Cultural: Conversas sobre MPB – uma viagem na história da música brasileira | Com a jornalista e escritora Adriana Del Ré. É autora do livro também de “Conversas Sobre MPB – 30 Entrevistas com Importantes Nomes da Nossa Música” (Editora Letras do Brasil), que reúne 30 matérias realizadas entre 2002 e 2020 e publicadas no Estadão. Mediação do jornalista, escritor, biógrafo e crítico musical Júlio Maria.

·14h30 | Palco Sulfurosa: Literatura e Sustentabilidade – “Cantos da Terra – Navegando pelos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável” com Daniel Kondo e Alexandre de Souza. O livro é uma jornada poética e visual, navegando na barca global. Cada poema é uma vela que impulsiona nossa consciência, enquanto as ilustrações pintam o horizonte com cores de esperança e mudança. Dos oceanos à floresta, das cidades aos campos, os autores exploram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Cada verso é uma âncora que nos conecta à terra e ao futuro. Prepare-se para zarpar nesta aventura literária, onde as palavras se tornam ondas e os ODS são estrelas que guiam nosso caminho. Oferecimento Studio Plural.

·15h | Chocolateria Lascaux | Atividade para público maior de 18 anos: Gênero e Diversidade Sexual na Atualidade – Como combater a discriminação através da Literatura | Com a escritora trans Marcela Bosa (autora do livro MA – Eu. Mulher.Trans.) e o escritor Andreas Chamorro (autor do recém-lançado, Antes que o fruto caia). Apresentadores: Marcelo Abuchala, artista visual e Alexandre Ribeiro, fotógrafo. Apoio Canal Fruta Madura 50+.

·16h | Coreto Cultural: Ficção como autobiografia: a substituição do Eu pelo Outro | com Diógenes Moura, que vai lançar o ensaio/poema Os Pseudocivilizados, O Macaco Cósmico e o Cão (Selo Exu de Dentro) foi especialmente escrito para ser lançado no Flipoços 2024. Mediação de Igor de Albuquerque.

·16h | Palco Sulfurosa: Apresentação das Turmas de Dança do Sesc Minas.

·17h | Chocolateria Lascaux | Atividade para público maior de 18 anos: Escrever é Erótico | Como força criativa e elementos da filosofia para ajudar a pensar | com Nalini Narayan, Kah Dantas, Cristiana Rodrigues, Gabi Benvenutti. Mediadora Samantha Buglione, que vai lançar de forma inédita o livro Diário da Menina Vestida de Blue.

·17h30 | Coreto Cultural: Primeiro Encontro de Influenciadores Digitais | Se há quem leia, é literatura. O importante é ler, ou não? | Com a participação especial dos influenciadores literários convidados para o grupo exclusivo de “influencers” do Flipoços 2024. São eles Antonio Voorhees; Isabella de Andrade; Hugo Roger Sales de Paula; Tatiany Leite; Gabriela Matos; Filipe Salomão; Lola Chambrett. Mediação da professora Thais Oliveira.

·17h30 | Palco Sulfurosa: Passagem de Som – Show O falar Caipira.

·19h | Coreto Cultural: “Fausto Fawcett – O bardo da saturação poética-antropológica” – Lançamento do livro “Pesadelo Ambicioso” (2023) de Fausto Fawcett (Numa Editora). Eduardo Beu e Gustavo Galo conversam com Fausto sobre vida e obra, influências do escritor, cronista, letrista e dramaturgo. Fausto tem mais de 5 livros lançados (Santa Clara Poltergeist, Copacabana Lua Cheia, Favelost, Básico Instinto, Pororoca Rave), parcerias e autorias de canções que fazem parte da cultura moderna brasileira (“Rio 40 Graus” com Fernanda Abreu, “A Balada do Amor Inabalável” com Skank), além de ter poemas declamados pela Maria Bethânia em dezenas de seus shows.

·20h30 | Palco Sulfurosa | Festa Levedo & Letras | Oferecimento Loren Truck Beer – Apresentação Literomusical | O falar caipira nas músicas de Tonico e Tinoco com Tarcísio Manuvéi, Zeka Perez, Gerson Curió e Paulo Nunes. Roda de viola, com uma conversa agradável e íntima. Durante o espetáculo, à medida que as canções são apresentadas, Zeka Perez, filho de Tinoco, narra uma curiosidade relacionada a cada uma destas músicas e como elas foram compostas ou gravadas. Gerson Curió contextualiza o ano de gravação destas composições e fatos relevantes da história do Brasil daquele período e o poeta Paulo Nunes descreve as expressões e formas de fala utilizadas nas letras e como estas ocorrências se relacionam com a história de Tonico e Tinoco.

FLIPOÇOS 2024

O Festival é uma realização da GSC Eventos Especiais, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Ministério da Cultura. Patrocínios: Rede Itaú, Valgroup, Althaia, Nutrire, Myrallis, Docol, Instituto Chamex e Sylvamo. Transporte Oficial: Viação Santa Cruz. Parceria Cultural: Sesc Minas. Apoio Cultural: Sebrae, Leitura Play, Green PCR, Maple Bear, CNA Inglês Definitivo e Cine Marquise. Apoio de Mídia: Revista Aorta, Revista Philos, Revista Canarana, Revista Aboio, Livronews, Philos, Portal Autêntica, Coluna Bastidores, Rabiscos, Fruta Madura 50+ e Publishnews, Portal de Poços, EPTV, Brand News, Mantiqueira, Jornal da Cidade, Poços Já, TV Poços e Poços Com. Rádio Oficial Jovem Pan Poços. Espaços parceiros: Lascaux Chocolateria, BoldBloom Café e Thermas Antonio Carlos. Patrocínio no Prêmio Literário da Renovagraf. Instituições parceiras Caminhos Gerais e Descubra Poços. Ação Sustentável – Ação Reciclar, Conexão SA. E IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho. Internet Exclusiva – Telemídia. Festivais parceiros – Filigram – Festival Literário de Gramado, Bienal do Livro de Pernambuco, HackTown, Mostra de Cinema de Fama, MIA, Folio, Flip. Apoio Institucional Câmara Brasileira do Livro, Câmara Mineira do Livro, Instituto Pró-livro, Snel, União Literária de Minas Gerais. Parceria internacional Camões, Embaixada de Portugal e Politécnico de Leiria – CRID – Centro de Recursos para a Inclusão Social.

Para mais informações entre em contato pelo (35) 3697 1551, acesse o site www.flipocos.com e as redes sociais @flipocos para saber mais.