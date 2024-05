Flipoços apresenta programação do último fim de semana do evento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A programação do 19º Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços) tem sido uma das mais ecléticas e históricas de todas as edições. Com mais de 160 convidados e atividades culturais paralelas, o Parque José Affonso Junqueira tem sido um espaço especial e bastante elogiado para a I Vila Literária de Minas Gerais , recebendo importantes nomes da literatura e do pensamento crítico contemporâneos. A programação do Flipoços, neste fim de semana, traz atrações que contemplam discussões urgentes e oportunas e personalidades, além de destaque a escritores lusófonos e a ilustre presença do imortal, Ruy Castro, um dos grandes destaques da programação.

Ruy Castro tem um encontro marcado com o público, neste sábado (04), às 19h, no Coreto Cultural. Ele é reconhecido como um dos mais importantes biógrafos do Brasil, pelos livros O anjo pornográfico – A vida de Nelson Rodrigues (1992), Estrela solitária – Um brasileiro chamado Garrincha (1995) e Carmen – Uma biografia (2005), além de livros de reconstituição histórica, como Chega de Saudade (1990), A noite do meu bem (2015) e Metrópole à beira-mar (2019). O imortal estará pela primeira vez no Flipoços e apresenta a palestra do tema do Festival 2024 – A crônica nossa de cada dia. Apresentação de Rodrigo Falconi, cocurador do Flipoços.

Também no dia 04 de maio, às 12h, no Coreto Cultural, o evento recebe o encontro sobre Literatura Lusófona, com a especial presença de Cristina Drios, escritora portuguesa residente do Festival, e Pau de Cabinda (Angola). Às 16h30, no Coreto Cultural, a mesa Literatura e História | Leopoldina e Maria da Glória – Duas Rainhas, Vidas e dores, conta com a ilustre presença de Mary Del Priore, historiadora que faz o lançamento do livro homônimo no Flipoços 2024. Editora José Olímpio.

Com o tema “A crônica nossa de cada dia” a programação oferece um mergulho em diversos gêneros literários e, nesta edição, segue sua característica plural, que consagrou o Flipoços como um dos festivais de maior relevância no Brasil.

Dentro dessa linha, o evento recebe, também no dia 04 de maio, às 14h30, no Palco Sesc Sulfurosa, a mesa Mulheres Negras e a Reparação da Escravidão, ao lado da escritora Adriana Santana, da escritora e professora Maria José (Tita) e da escritora Helena Vieira. Mediação: Thais Costa. A mesa contaria com a presença de Sueli Carneiro, que por questões de saúde, precisou cancelar sua participação.

No domingo (05), Eric Nepomuceno é destaque da programação, no dia 05 de maio, às 12h30, no Palco Coreto Cultural, com a mesa ‘Literatura Latino-Americana’ – “Em agosto nos vemos”, falando do livro póstumo de Gabriel García Márquez, é lançado no ano em que o autor colombiano completaria 97 anos.

O Encerramento da Programação recebe, às 15h30, no Coreto Cultural, uma Homenagem ao Dia Internacional da Língua Portuguesa, com encontros dos países: Brasil, Portugal e Angola, em Poços de Caldas. Com Cristina Drios (escritora portuguesa, participante da 4ª Residência Literária Flipoços Camões), Pau de Cabinda (escritor e professor angolano). Mediação Gisele Ferreira, curadora do Flipoços.

FLIPOÇOS

Com inúmeros lançamentos exclusivos, o Flipoços recebe convidados de norte a sul do País, além de Portugal, países de língua portuguesa, de Poços de Caldas e de toda a região.

A programação completa do evento está disponível em https://www.flipocos.com/programacao.html

