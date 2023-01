Flipoços e Camões Brasília lançam Residência Literária

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dando continuidade aos intercâmbios culturais e relacionamento entre Portugal e Brasil, através da Literatura que o Flipoços vem promovendo há mais de 14 anos ininterruptos com a presença de autores e autoras portugueses no Festival e com a promoção da literatura brasileira em Portugal com a presença de convidados brasileiros em Festivais portugueses, o Flipoços em parceria com o Camões Brasília, lança no dia 20 de janeiro em Portugal, chamamento público para a “Residência Literária Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil” que vai acontecer no durante o Festival deste ano de 29 de abril a 07 de maio.

Mesmo durante a pandemia, os intercâmbios culturais não deixaram de acontecer. Em 2021 em formato virtual e de forma inédita aconteceu a primeira Residência com a participação dos autores Teolinda Gersão e Joel Neto. A segunda, aconteceu em 2022, presencial com o autor Afonso Reis Cabral, durante o Flipoços em setembro.

Desta vez, e para oportunizar a que autores e autoras aleatoriamente possam participar, foi definido pela curadoria do Flipoços em conjunto com o Camões Brasília, o chamamento público que abre as inscrições dia 20 de janeiro somente para escritores e escritoras portugueses residentes em Portugal e que tenham uma obra editada no Brasil.

A Residência Literária integra um conjunto de iniciativas de divulgação das literaturas de língua portuguesa no Brasil e destina-se, especificamente, a contribuir para o aprofundamento das relações literárias e culturais entre Portugal e Minas Gerais.

Esta residência visa, também, contribuir para a divulgação das obras de autores portugueses no mercado brasileiro, a par da experiência que assim se lhes proporciona de contato com uma realidade cultural brasileira, com potencial impacto na sua criação literária.

A residência de curta duração decorre de 29 de abril a 07 de maio de 2023, nas datas de realização do Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, perfazendo um total de 10 dias na cidade.

As inscrições serão abertas dia 20 de janeiro e se estendem até 15 de fevereiro e o resultado do vencedor(a) será divulgado dia 20 de março. Indique para seus amigos escritores(as) portugueses(as) que para se inscrever, os interessados devem acessar o site www.flipocos.com e baixar o regulamento em pdf.

O Flipoços 2023 – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, acontece junto com a 18ª Feira Nacional do Livro e terá como tema central “Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam”. Curta e siga as redes sociais do Flipoços pela Instagram e Facebook @flipocos e saiba mais. A “Residência Literária em Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil” é uma realização da GSC Eventos/Flipoços em colaboração com o Camões Brasília e conta com o apoio da CBL – Câmara Brasileira do Livro e Comissão de Promoção e Cooperação da Língua Portuguesa da CBL.