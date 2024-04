Flipoços e Feira do Livro começa neste fim de semana e prometem movimentar 80 mil visitantes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O 19º Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, conhecido como Flipoços, e a Feira do Livro do Sul de Minas são eventos esperados para atrair mais de 80 mil visitantes ao longo de nove dias de atividades culturais. A edição deste ano terá início no sábado, 27 de abril, e se estenderá até o dia 5 de maio no Parque José Affonso Junqueira, que também sediará a inauguração da primeira Vila Literária de Minas Gerais. A entrada para o público é gratuita.

O tema desta edição, “A Crônica nossa de cada dia”, oferecerá uma variedade de atrações que prometem envolver públicos de todas as idades, desde crianças até adultos, proporcionando uma experiência intimista focada na contemplação e no relaxamento.

Dentre os destaques, estão a presença de figuras ilustres como Ruy Castro, Sueli Carneiro e Guilherme Terreri. Haverá também um encontro especial com os escritores homenageados da edição, Ignácio de Loyola Brandão e Chico Lopes, previsto para o dia 28 de abril às 18h. A programação inclui ainda uma mesa em comemoração aos 90 anos de Nélida Piñon, com participações especiais de Rodrigo Lacerda e Beth Goulart, marcada para o dia 3 de maio.

O evento contará com mais de 160 convidados, 200 atrações, shows noturnos e 40 expositores. A abertura oficial está agendada para 10h30 do dia 27 de abril, no Coreto Cultural. O festival também oferecerá painéis sobre temas diversos, incluindo literatura e gastronomia, políticas públicas do livro, mercado editorial, literatura e música, além de literatura indígena, lusófona, negra, e história.

Destaques da programação:

O público poderá checar todas as atividades e se programar para o festival pelo site oficial do Flipoços.

Literatura e Gastronomia:

Mini congresso sobre Cozinha Mineira com três painéis e as presenças do chef Edson Puiati e José Newton Meneses. Ao final, o “Caldeirão Vulcânico” ficará disponível para degustação coletiva na Pracinha do Palco Sesc Sulfurosa.

Políticas Públicos do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas:

Presenças de Fabiano Piúba (diretor do LLLB do Minc), Lucas Amorim (Bibliotecas de Minas Gerais), Lizandra Almeida (presidente da Libre), Rosana Mont’alverne (contadora de histórias e editora), José Castilho (Lei Castilho) e Luiz Antonio Torelli (CBL).

Mercado Editorial:

Mesas inéditas sobre Revistas Literárias no Brasil com as presenças de Alex Brito e Tau Paixão (Revista Aorta), Igor de Albulquerque (Revista Canarana), Jorge Pereira (Revista Philos), Leopoldo Cavalcante (Revista Aboio) e Guilherme Sobota do Publishnews; e a outra, sobre o papel dos livros de mesa com a presença do editor Chico Barbosa e Tuca Reinés, fotógrafo.

Literatura e Música:

Presenças de Julio Maria, João Marcelo Bôscoli (filho de Elis Regina), Eduardo Beu, Gustavo Galo, Adriana Del Ré e Fausto Fawcett. Shows intimistas com diversos artistas de Poços de Caldas e ainda com três apresentações especiais (clássicos caipiras, lítero-musical e blues).

Literatura Indígena, Lusófona, Negra e História:

Presenças de Mary Del Priore e Eric Nepomuceno. Mesa Mulheres Negras e a Reparação da Escravidão com a professora e filósofa Sueli Carneiro, Adriana Santana, Maria José Tita, Helena Vieira e Thais Costa.

Literatura e Política:

Serão abordados temas atuais como Fake News, análise do Brasil atual sob a ótica da literatura, com a presença de Carlos Andreazza, Patricia Campos Mello e Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva da TV Cultura.

Literatura Erótica (+18 anos):

Mantendo a linha eclética e da diversidade, haverá a presença Nalini Narayan, Kah Dantas, Gabi Benvenutti e Samantha Buglione. Outro encontro discute Gênero e Diversidade Sexual na atualidade com a presença da escritora trans Marcela Bosi e o poeta Andreas Chamorro.

Literatura LGBT:

Como representante da Literatura LGBT, o professor Guilherme Terreri, criador da persona Rita Von Hunty, conversa com Valmir Moratelli, jornalista e escritor.

Para mais informações entre em contato pelo (35) 3697 1551, acesse o site www.flipocos.com e as redes sociais @flipocos para saber mais.