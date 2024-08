Flipoços lança 3º. Prêmio para Escritores Independentes 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“em parceria com a Gráfica Renovagraf o 20º Flipoços e a Feira Nacional do Livro do Sul de Minas 2025 lançam o Edital para Escritores Independentes de todo Brasil”

Umas das atividades que marcam o início dos preparativos dos 20 anos do Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas será lançada nesta quinta-feira, dia 22 de agosto.

Trata-se do 3º. Prêmio Flipoços para Escritores Independentes que pelo segundo ano acontece em parceria com a Renovagraf. O objetivo do Prêmio é descobrir novos talentos para a escrita na categoria Romance. O Edital será apresentado dia 22, às 15h, em uma live no Programa [com] jecturas’ no canal do Youtube do Festival https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Além da curadora do Flipoços, Gisele Ferreira, participarão do bate- papo virtual os representantes da Renovagraf, Ruberlei Bueno e Claudio Apariz, além da editora e jurada Sandra Espilotro.

O Programa [com] jecturas’ é um projeto virtual com a marca “Flipoços” realizado periodicamente (e sempre que necessário), e aborda assuntos relevantes do mundo editorial e literário em geral, entrevistas com autores, editores, parceiros e divulga novidades. Ele foi lançado em março deste ano pela GSC Eventos, produtora responsável pela realização do Flipoços e conta com dois episódios com a escritora portuguesa Cristina Drios e com o jornalista e especialista em geopolítica Pepe Escobar – e podem ser assistidos no canal do Youtube.

O terceiro episódio, no entanto, acontece nesta quinta-feira, dia 22 às 15h. Para quem ainda não segue o canal do Flipoços no Youtube agora é a hora. Acompanhe ao vivo o lançamento do Edital e participe com perguntas. O edital será apresentado detalhadamente para que os escritores possam entender as regras de participação.

A abertura das inscrições será dia 01 de setembro e segue até 20 de dezembro. O resultado dos vencedores do “3º Prêmio Flipoços para Escritores Independentes” será anunciado no dia 04 de abril de 2025. A premiação com a entrega dos livros editados e confeccionados pela Renovagraf serão entregues aos vencedores no primeiro dia do Flipoços 20 Anos, 26 de abril de 2025, abertura da Vila Literária de Minas Gerais. Além de terem os livros impressos, os escritores vencedores terão a oportunidade de participar de vários encontros durante o período do Festival, frequentar a tenda da Renovagraf/Infinity, colocar seus livros para vender, e ainda terão as despesas de hospedagem e alimentação em Poços de Caldas, pagas pela organização do Flipoços.

A Vila Literária do Flipoços 20 anos + Feira do Livro do Sul de Minas vão acontecer de 26 de abril a 04 de maio, no Parque José Afonso Junqueira, centro histórico de Poços, destacando a mineiridade, a vagareza e as delícias do interior mineiro, porém, na maior cidade do sul de Minas com toda a estrutura para receber visitantes de todo Brasil. O Festival é uma realização GSC Eventos Especiais e desde já conta com a Parceria Internacional: Camões, Embaixada de Portugal, Consulado de Portugal em Belo Horizonte, Politécnico de Leiria – CRID – Centro de Recursos para a Inclusão Social (Portugal). Seja patrocinador do Flipoços 20 anos e associe sua marca a um dos eventos culturais mais importantes do Brasil, entre em contato. Acesse o site para mais informações www.flipocos.com ou entre em contato pelo 35 3697 1551 ou pelo e-mail gsc@gsceventos.com.br