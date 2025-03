Flipoços promove mesas com biografias de nomes clássicos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Machado de Assis, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Leopold Mozart são alguns personagens lembrados em debates especiais”

O Flipoços 2025 tem início no dia 26 de abril, e como o tema é “Biografias, celebrando a vida através do tempo” não poderia deixar de trazer mesas sobre os grandes nomes clássicos da literatura brasileira e internacional, através de encontros que acontecem nos dias 26 e 28 de abril,1, 2 e 4 de maio.

Iniciamos no sábado, dia 26 de abril, comemorando os 100 anos da publicação do clássico literário, “Mrs. Dalloway”,

escrito por Virginia Wolf, na mesa “Um Quarto, Uma Festa, Um Século: Mrs. Dalloway e o Tempo”, com participação da

escritora, tradutora e doutora em Teoria Literaria pela USP, Ana Carolina Mesquita, que em sua tese, desenvolveu a tradução e análise de Virginia. A mediação é de Andreia Gileno, criadora do Coletivo Literário Las Lobas, que trabalha com a proposta de literatura contemporânea, com ênfase na escrita de mulheres.

Depois, no dia 28 de abril, com tema “Biografia na História: Quem foi Claudio Manoel da Costa”, acontece o bate papo

com a escritora e historiadora Laura de Mello Souza. A autora investiga a vida e obra de um dos mais importantes poetas do Arcadismo brasileiro, destacando seu papel na Inconfidência Mineira e sua influência na literatura nacional.

No dia 1º de maio, acontece a mesa “Leopold – Entre a Música e o Destino”, romance do escritor Luiz Antonio de Assis

Brasil, Doutor em Letras, autor 19 romances, detém os prêmios Portugal Telecom, Machado de Assis e Jabuti e conduz a mais longeva oficina de criação literária do país na PUC Rio Grande do Sul. Na mesa, acontece o debate sobre a relação de Leopold, com seu filho, o famoso músico Wolfgang Amadeus Mozart, assunto que é relatado na obra de Luiz. A

mediadora vai ser Samantha Buglione, formada em Filosofia e Direito, atua como psicanalista clínica e é autora de diversos livros como “Carimbos” e “Diário da Menina Vestida de Blue”, além da novela “A mãe Inventada”.

Já a mesa “Machado de Assis e Mário de Andrade: Diálogos Entre Gênios da Literatura Brasileira” acontece dia 2 de maio, com a escritora Flora Thomson-Deveaux, tradutora de livros, para o inglês, de Machado de Assis e Mário de Andrade, e apresentadora de Podcasts “Rádio Novelo Apresenta”. O evento explora as convergências e divergências entre estes dois grandes autores, que apesar de distantes em época, partilham um olhar crítico e inovador sobre a sociedade brasileira. A mediação é do professor Sergio Montero.

E para fechar os debates dos grandes clássicos, acontece no último dia do Flipoços, 4 de maio, a mesa “Oswald de Andrade, Mau Selvagem”, com o escritor e biógrafo Lira Neto, que também é jornalista e vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura por quatro edições. Escrito no estilo cinematográfico e amparado em farto acervo documental, Lira Neto apresenta Oswald de Andrade em sua verve sarcástica, lírica e demolidora. “Oswald de Andrade, mau selvagem” explora a figura irreverente e provocadora de um dos maiores nomes do Modernismo brasileiro. A mediação fica a cargo do professor Sergio Montero.

Serviço:

. Dia 26 de abril – 12h – Chocolateria Lascaux – “Um Quarto, Uma Festa, Um Século: Mrs. Dalloway e o Tempo”.

. Dia 28 de abril – 9h – Palco Coreto Cultural – “Biografia na História: Quem foi Claudio Manoel da Costa”.

. Dia 1 de maio – 15h – Chocolateria Lascaux – “Leopold, Entre a Música e o Destino”

. Dia 2 de maio – 14h30 – Palco Sulfurosa – “Machado de Assis e Mário de Andrade: Diálogos Entre Gênios da Literatura

Brasileira”.

. Dia 4 de maio – 14h30 – Palco Sulfurosa – “Oswald de Andrade, mau selvagem”.

A Vila Literária 2025 do Flipoços 20 anos, acontece de 26 de abril e 04 de maio, no Parque José Afonso Junqueira. Para mais informações e detalhes sobre a programação, acesse o site www.flipocos.com ou através das redes sociais @flipocos. O festival é uma realização da GSC eventos Especiais, Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, com patrocínio da Valgroup, Rede Itaú e Nutrire. Parceria Cultural Sesc Senac Sistema Fecomércio Minas. Apoio Cultural Instituto Chamex e Sicredi. Seja apoiador desta importante iniciativa de impacto nacional, entrando em contato pelo número (35) 3697-1551 ou pelo e-mail gsc@gsceventos.com.br.