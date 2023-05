Flipoços terá atividades transmitidas ao vivo pelo canal no YouTube

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Flipoços, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas acontecerá de 03 a 07 de maio no Espaço Cultural da Urca, mas sua Abertura Oficial irá acontecer no dia 02 de maio, às 19h com a presença especial de Clóvis de Barros Filho, com um novo lançamento do autor: “Reinventar-se – uma necessidade, uma impossibilidade”.

Sobre a Palestra 👉”Reinvente-se! Mude agora! Prepare-se para o amanhã! Seja o autor da sua vida!” | Essas são frases que lemos e ouvimos a todo momento. “Tornar-se um outro” é anunciado quase como um dever existencial, como uma condição de sobrevivência. Mas será que se reinventar é tão simples? Mais que isso: será que se reinventar é mesmo possível? O que isso significa exatamente? Reinventar-se como? Para quê? Para quem? E como a gente se inventa, em primeiro lugar? Reinventar-se é um termo que pode ser entendido de muitos modos, de acordo com o tempo e o lugar em que estivermos e com os recursos conceituais que conseguirmos mobilizar. E são justamente esses recursos que Clóvis de Barros Filho busca reunir nesse livro que ele apresenta em Poços de Caldas, na abertura oficial do Flipoços 2023, dia 02 de maio, terça-feira, às 19h no Teatro da Urca, com oferecimento do Sesc Minas.

Quem é Clóvis de Barros Filho? | Livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, palestrante e mentor dos podcasts “Inédita Pamonha”, “#partiupensar” e “Lendo com o Clóvis”. Autor de 35 livros, pela Papirus publicou Ética e vergonha na cara! (com Mario Sergio Cortella), Corrupção: Parceria degenerativa (com Sérgio Praça), Felicidade ou morte (com Leandro Karnal) e O que move as paixões (com Luiz Felipe Pondé).

Não conseguiu um ingresso para a palestra? Gostaria de assistir no conforto da sua casa ou quando puder? Sem problemas! A palestra será transmitida ao vivo e ficará disponível para você ver e rever quando quiser pelo nosso canal no YouTube. Clique abaixo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.

Beatriz Aquino