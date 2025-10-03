Floramar alerta sobre boletos falsos

Floramar alerta sobre boletos falsosVictor Imesi
Atualizado em 3 de outubro de 2025
A Auto Ônibus Floramar divulgou nesta sexta-feira (03) um comunicado alertando clientes sobre a circulação de boletos bancários fraudulentos, enviados por e-mail e oferecendo descontos em nome da empresa.
De acordo com a nota, os boletos legítimos da Floramar são gerados exclusivamente pelo site oficial. A companhia reforça que não encaminha boletos por e-mail.
Orientações aos consumidores:
-
Não efetuar o pagamento de boletos recebidos por e-mail em nome da Floramar, já que valores pagos em documentos falsos não podem ser rastreados nem devolvidos;
-
Em caso de dúvida, confirmar a autenticidade do boleto pelo telefone (35) 3729-9017;
-
Caso o pagamento de um boleto falso já tenha ocorrido, registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) na Delegacia de Polícia e comunicar a empresa.
A medida tem como objetivo reforçar a segurança e evitar que clientes sejam vítimas de golpes.