Floramar alerta sobre boletos falsos

Atualizado em 3 de outubro de 2025

A Auto Ônibus Floramar divulgou nesta sexta-feira (03) um comunicado alertando clientes sobre a circulação de boletos bancários fraudulentos, enviados por e-mail e oferecendo descontos em nome da empresa.

De acordo com a nota, os boletos legítimos da Floramar são gerados exclusivamente pelo site oficial. A companhia reforça que não encaminha boletos por e-mail.

Orientações aos consumidores:

Não efetuar o pagamento de boletos recebidos por e-mail em nome da Floramar, já que valores pagos em documentos falsos não podem ser rastreados nem devolvidos;

Em caso de dúvida, confirmar a autenticidade do boleto pelo telefone (35) 3729-9017 ;

Caso o pagamento de um boleto falso já tenha ocorrido, registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) na Delegacia de Polícia e comunicar a empresa.

A medida tem como objetivo reforçar a segurança e evitar que clientes sejam vítimas de golpes.