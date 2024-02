Floramar lança aplicativo para facilitar informações ao usuário do transporte coletivo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

APP Floramar Online poderá ser acessado a partir de 07 de fevereiro

Ao utilizar o transporte coletivo, o usuário necessita de algumas informações: qual linha utilizar para chegar ao seu destino; o trajeto utilizado; os pontos de ônibus durante o percurso; os horários e o tempo de espera e a previsão de chegada ao destino.

A partir de 07 de fevereiro, o usuário do transporte coletivo em Poços de Caldas terá, literalmente, todas essas informações em suas mãos com o aplicativo Floramar Online. Disponível gratuitamente para celular ou tablet, o usuário poderá acompanhar o trajeto da linha, a localização em tempo real e os horários precisos em que o ônibus irá passar no ponto, ou mesmo acessar qualquer linha de ônibus para pesquisar determinado trajeto.

O Aplicativo Floramar Online foi contratado junto a Transdata – uma das empresas mais conceituadas no setor, com 30 anos de experiência, 30 milhões de transações/dia, atuando em mais de 400 cidades, mais de 35 mil soluções instaladas.

Tira-Dúvidas

No dia do lançamento e nas semanas subsequentes, a Floramar disponibilizará na Estação Central uma estrutura completa especialmente montada, com a presença de colaboradores da empresa para atender aos usuários explicando o acesso ao aplicativo, suas diversas funções e esclarecendo possíveis dúvidas.