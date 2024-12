Floresta de Bolso completa sete anos com 2.200 árvores plantadas em áreas urbanas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Iniciativa da Alcoa Foundation em parceria com a Associação Poços Sustentável (APS) integrou Guia da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na COP 16

O projeto Floresta de Bolso, parceria da Alcoa Foundation com a Associação Poços Sustentável (APS), conclui sete anos de sucesso com o plantio de mais de 2.200 mudas de árvores em áreas urbanas e uma conquista importante: a iniciativa foi selecionada para integrar o Guia da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na COP 16, realizada em Cali, na Colômbia, de 21 de outubro a 1º de novembro.

Desde o seu início, em 2017, quando foi implementada a primeira Floresta de Bolso na Avenida Irradiação, entre os bairros Santa Ângela e Vitória, em Poços de Caldas (MG), o projeto transformou a área em um importante espaço de lazer e prática de exercícios físicos para as comunidades locais. Ao longo destes sete anos, foram implementadas mais sete Florestas de Bolso em Poços de Caldas e uma em Andradas (MG), com a previsão de mais uma edição em breve.

“A iniciativa faz parte da estratégia de atuação responsável da Alcoa, que se compromete com a preservação da biodiversidade e a geração de valor compartilhado e de longo prazo para as comunidades onde atua”, afirma Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Governamentais e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas, reforçando que a empresa também conta com parcerias com instituições de ensino para pesquisas e um Parque Ambiental.

Terezinha Couto, diretora executiva da APS, explica que o Floresta de Bolso é uma adaptação do termo "Pocket Garden", técnica disseminada em países europeus e nos Estados Unidos que recria jardins em pequenos espaços urbanos sem utilização, contribuindo para a manutenção da fauna, principalmente abelhas.

“A ideia do projeto Floresta de Bolso traz um significado semelhante, porém adaptado à nossa flora, em que o objetivo é recriar pequenas florestas urbanas com espécies nativas da Mata Atlântica, trazendo os benefícios das árvores para ambientes impactados ou degradados”, explica.

“Antes da implementação da Floresta de Bolso, o espaço era degradado. Hoje está maravilhoso, com os moradores acolhendo a iniciativa e ajudando a cuidar da área para mantê-la preservada. Temos diversas espécies de animais, além de um ar de melhor qualidade”, comenta Sebastião Ferreira, vizinho à Floresta de Bolso.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0