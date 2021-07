Folha de São Paulo admite erro em matéria sobre vacinas vencidas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O veículo de imprensa Folha de S. Paulo publicou nesta terça-feira (6), uma nova matéria admitindo que houve um equívoco na reportagem sobre a aplicação de 26 mil doses de vacinas da Astrazeneca com prazo de validade vencido, a qual Poços de Caldas havia sido incluída erroneamente.

Uma profissional do jornal entrou em contato com a Secretaria de Comunicação de Poços de Caldas na última segunda-feira (05), para saber se houve tal aplicação em Poços, fato desmentido por meio de nota publicada na semana passada.

Conforme havia sido amplamente divulgado na última semana, doses de três lotes de vacinas Astrazeneca, que foram recebidas no município, continham curto prazo de validade, mas todas as vacinas deste lote foram aplicadas em tempo hábil, antes do vencimento. Não houve nenhuma perda de vacina ou risco às pessoas que foram vacinadas, já que as doses foram administradas dentro do prazo de validade.

O secretário municipal de Comunicação, Paulo Ney ressaltou o compromisso da Prefeitura com a verdade e a transparência em todos os dados divulgados. “A Prefeitura durante todo este delicado momento de Pandemia, sempre prezou pela verdade e transparência dos dados divulgados à população. Todas as informações oficiais ficam disponíveis em nosso site e nas redes sociais, por isso toda a checagem é necessária para que nenhum dado errado seja divulgado .”