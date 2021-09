Fontanários de Poços de Caldas vão ter QR Code informando qualidade da água

O DMAE vai implantar nos fontanários monitorados uma placa com código QR, ou QR code, para que moradores e turistas possam obter informações sobre a qualidade da água.

Segundo a autarquia, a implantação ocorre em razão dos atos de vandalismo que vêm danificando os quadros que contêm os resultados das análises colocados periodicamente nos fontanários.

Para acessar os dados, basta o usuário posicionar a câmera do celular sobre o código, instalado numa placa de metal.

Fontanários

Poços de Caldas conta hoje com 21 fontes de água natural, monitoradas e cloradas pelo DMAE. Algumas delas têm mais de meio século de existência, como a Fonte Monjolinho e a Fonte dos Amores.

Em todas essas fontes, onde boa parte da população capta água para consumo domiciliar, é feita a limpeza, higienização e, na maioria dos casos, a cloração. Um servidor do DMAE faz a limpeza dos fontanários e as análises da água são feitas no laboratório da própria autarquia. Semanalmente, é feita uma análise bacteriológica e, a cada três meses, uma análise físico-química.

A cloração é necessária para evitar a contaminação por coliformes. Com exceção da Fonte do Monjolinho, os demais fontanários passam por esse processo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.