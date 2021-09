Fontanários recebem código QR com informações sobre qualidade da água

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Agora, com o celular, é possível obter informações sobre a qualidade da água nos fontanários monitorados pelo DMAE. As fontes estão ganhando placas com código QR, ou QR code, que podem ser escaneados. Dessa forma, é possível ter acesso a informações atualizadas. Basta escanear a placa com a câmera do smartphone.

A iniciativa foi tomada em razão de atos de vandalismo que vinham danificando os quadros colocados habitualmente nos fontanários contendo os resultados das análises, prejudicando os usuários e trazendo prejuízos financeiros a autarquia.

Poços de Caldas conta hoje com 21 fontes de água natural, monitoradas e cloradas pelo DMAE. Algumas delas têm mais de meio século de existência, como a Fonte Monjolinho e a Fonte dos Amores.