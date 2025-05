Foragido da Justiça é preso após confusão entre vizinhos em Poços de Caldas

Um homem de 35 anos, foragido da Justiça, foi preso nesta quinta-feira, 1º de maio, após a Polícia Militar ser acionada para atender a uma ocorrência de desentendimento entre moradores na Avenida Coronel Virgílio Silva, no bairro Santa Rita, em Poços de Caldas.

Segundo informações da PM, a equipe foi chamada via COPOM após um morador relatar um atrito com outros indivíduos em frente à sua residência. Durante o atendimento, os policiais realizaram consulta ao sistema e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o próprio solicitante.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao homem, que teve seus direitos constitucionais assegurados. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, levado ao ponto base da PM para a lavratura do Registro de Evento de Defesa Social (REDS). Em seguida, foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de plantão para as providências legais.

