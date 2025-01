Foragido da justiça é preso após tentar fugir em área de mata na zona oeste de Poços de Caldas

Na tarde desta quinta-feira, 9, um homem foragido da Justiça foi capturado pela Polícia Civil no bairro Jardim Country Club, após intensa ação policial que envolveu diversas forças de segurança. O indivíduo, que estava com um mandado de prisão em aberto, foi surpreendido pela aproximação das autoridades e tentou fugir se embrenhando em uma área de mata.

A operação teve o apoio da Polícia Militar, com o uso da aeronave Pegasus, além de equipes da Polícia Civil e Demutran, que realizaram um intenso cerco e rastreamento na região. Durante a fuga, o indivíduo tentou se esconder em um rio, mas foi localizado pelas equipes de segurança, que o contiveram após uma breve tentativa de evasão.

Vale destacar que o detido é suspeito de envolvimento em um furto, tendo tentado furtar a residência de um delegado. O crime foi consumado, o que contribuiu para a sua prisão.

Após ser capturado, o homem foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, levado até a delegacia para formalização do registro de ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis.

ALCO – 29º BPM

