Foragido da justiça é preso durante operação em Poços de Caldas

Uma operação policial foi deflagrada pela Polícia Militar nesta quinta-feira, 11, na Avenida Vereador Edmundo Cardillo, no bairro Jardim Bianucci, em Poços de Caldas. Durante a ação, os policiais abordaram uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, de cor vermelha, com placa de Poços de Caldas, conduzida por um homem de 31 anos.

Após verificação dos dados pessoais do indivíduo no sistema de informações da PMMG, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O suspeito foi informado sobre o mandado, detido e encaminhado para uma unidade de saúde para avaliação de sua integridade física. Posteriormente, ele foi conduzido à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, em Poços de Caldas.

Além da prisão do indivíduo, a motocicleta foi removida pelo guincho até um pátio credenciado pelo DETRAN-MG.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.