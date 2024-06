Foragido da justiça é preso em Poços de Caldas

Um homem de 33 anos que estava foragido da justiça, foi preso na noite de ontem, 28, pela Polícia Militar de Poços de Caldas A operação ocorreu por volta das 21h32min, após a polícia ser acionada e se deslocar até a Av. Hércules Frizon, no Bairro Jardim Esperança.

No local, os policiais localizaram e abordaram o suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto emitido pela Comarca de Poços de Caldas-MG. O mandado referia-se a uma sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi informado sobre o teor do mandado, preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

ALCO – 29° BPM

