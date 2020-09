Foragido da justiça por homicídio é preso após tentar fugir e agredir policial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O homem estava sendo procurado desde o ano passado, após ser condenado por matar um adolescente com 23 tesouradas em Poços de Caldas

Alice Dionisio | 22h51

Um jovem foragido da justiça foi preso no final da tarde de hoje (05), durante abordagem policial em Poços de Caldas. Ele foi condenado no início do ano passado a 15 anos de prisão, após matar um adolescente de 16 anos com 23 tesouradas e diversas pedradas.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento pela Avenida Irradiação, os militares deram ordem de parada a um veículo, que tentou fugir. A viatura saiu em perseguição e o motorista jogou uma tesoura pela janela. Na rua Melvin Jones, os policiais conseguiram abordar o motorista, que desceu do carro com sinais de embriaguez e dizia “ser trabalhador”. O suspeito chegou a se apresentar com nome falso e agrediu um dos policiais para tentar fugir. Ele foi preso em seguida.

O carro foi apreendido e foi constatado que havia sido ligado com a chave que o homem jogou fora durante a perseguição. No interior havia bebidas alcoólicas e drogas, que foram levadas para a Delegacia junto ao suspeito.

Após levantamento policial, ele foi identificado como foragido da justiça, após ser condenado por homicídio. O rapaz foi levado para o presídio da cidade.

O Crime

Um jovem de 16 anos foi morto em agosto de 2016. A vítima, Daniel Guilherme Rodrigues, foi encontrada em um matagal às margens da rodovia do Contorno, com 39 perfurações pelo corpo que teriam sido causadas por tesouras e marcas de pedradas na cabeça. O motivo do homicídio seria uma dívida de drogas. O carro em que ele estava foi encontrado do outro lado da rodovia, com os vidros quebrados. De acordo com a PM, o veículos havia sido furtado momentos antes.