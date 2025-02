Foragido por roubos a motoristas de aplicativo é preso em operação integrada entre as polícias de MG e SP

No dia 27 de janeiro de 2025, durante a manhã, policiais civis de Porto Ferreira-SP prenderam Ryan Felipe Moreira Marques de Assis, que estava foragido da comarca de Poços de Caldas-MG. Ele é suspeito de participar de vários roubos a motoristas de aplicativo no primeiro semestre de 2024. A prisão ocorreu após uma ação conjunta entre a Delegacia de Trânsito de Poços de Caldas e a Agência de Inteligência local, que compartilharam informações cruciais sobre o paradeiro do investigado.

Contra Ryan, existiam mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça de Minas Gerais, com base em representação da autoridade policial responsável pelos inquéritos. Ele é apontado como um dos principais envolvidos em pelo menos oito roubos majorados em Poços de Caldas, tendo sua participação confirmada em quatro desses crimes.

Após a expedição dos mandados, Ryan passou a ser procurado pelas polícias Civil e Militar de Poços de Caldas, que realizaram diligências em diversas cidades, incluindo Varginha-MG, Passa Quatro-SP e Porto Ferreira-SP, com o apoio da Polícia Civil paulista.

Além de Ryan, outros membros da quadrilha já haviam sido responsabilizados. Adolescentes envolvidos foram internados em unidades socioeducativas, enquanto outros criminosos foram presos, totalizando cinco detidos.

A imagem do suspeito foi divulgada para que possíveis vítimas possam reconhecê-lo em outros crimes. Quem tiver informações sobre Ryan Felipe Moreira Marques de Assis pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181 ou se dirigir à Delegacia de Trânsito de Poços de Caldas, localizada na Avenida Mansur Frayha, 1365 – Jardim Elizabete, próximo à Rodoviária.

Após a prisão, Ryan foi encaminhado ao sistema prisional paulista, com previsão de transferência para Minas Gerais nos próximos dias.

