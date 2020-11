Forro do Hospital da Zona Leste cai e pacientes precisam ser reagendados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O forro do teto do Hospital da Zona Leste, em Poços de Caldas, caiu esta manhã (14), mas ninguém ficou ferido. Por conta do incidente, os pacientes que estavam agendados para realizarem Raio-X vão ser remarcados.

Confira a nota enviada à imprensa, pela Secretaria Municipal de Saúde:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que na manhã desta terça-feira, 17 de novembro, houve queda de parte do forro do corredor de acesso ao setor de Raio-X do Hospital Municipal Vereador Gilberto de Mattos, o Hospital da Zona Leste. Uma equipe da Secretaria de Obras esteve no local e constatou que um cano da tubulação hidráulica que alimenta a caixa d’água estava com furos o que ocasionou o acúmulo de água e a consequente queda de parte do gesso. A área foi interditada. Não houve registro de feridos. Os secretários municipais, de Saúde, Carlos Mosconi; e de Obras, José Benedito Damiao, estiveram no local para verificar a situação e conversar com os servidores do Hospital. Anteriormente a este episódio, já estava em andamento o projeto de revisão do telhado do Hospital da Zona Leste, com o objetivo de resolver este problema crônico e antigo, de infiltração na estrutura do Hospital. A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que os pacientes com exames de Raio-X agendados estão sendo contactados pela equipe do Hospital, para o reagendamento dos atendimentos.

