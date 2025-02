Fotógrafo de Poços captura o Cristo Redentor iluminado pela lua cheia em um momento mágico

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O médico e fotógrafo Leandro Lobo capturou um momento mágico na noite da cidade: o Cristo Redentor iluminado com a majestosa lua cheia ao fundo. O registro foi enviado ao programa Bom Dia Poços e já conquistou elogios por sua beleza e perfeição técnica.

Leandro conta que tudo aconteceu de forma inesperada. Enquanto fazia sua corrida noturna na esteira, ele percebeu uma luz crescente atrás do monumento. “No início, achei que fossem as luzes do café ali perto, mas logo me toquei de que era a lua”, relata. Sem perder tempo, ele interrompeu o exercício, correu para buscar suas câmeras e conseguiu ajustar os equipamentos rapidamente antes que o astro sumisse por completo no céu. “A lua sobe muito rápido, então tive pouco tempo para pensar. Só fiz os ajustes necessários para capturar o contraste entre o Cristo e a lua e mandei bala”, brinca o fotógrafo.

Com dez anos de dedicação à fotografia, Leandro revela que seu amor pelas lentes começou como um hobby simples. “Ganhei minha primeira câmera semi-profissional há dez anos, quando ia viajar e tirava fotos com o celular. As pessoas sempre gostavam das imagens, e isso me incentivou a investir em equipamentos melhores”, conta. Desde então, ele mergulhou no universo da fotografia, explorando diferentes estilos e técnicas.

Entre seus temas favoritos estão paisagens e fotografias de comida, mas é na observação da natureza que Leandro encontra sua maior paixão. “Adoro fotografar pássaros. A dificuldade de encontrar algumas espécies e o privilégio de estar cara a cara com esses animais selvagens tornam cada clique especial”, explica. Ele destaca que muitas vezes esses momentos passam despercebidos, mas carregam uma beleza única que vale a pena ser registrada.

O médico também ressalta a importância de aproveitar oportunidades como a que resultou na foto do Cristo com a lua. “Quando você vê algo assim, não pode hesitar. É preciso correr atrás, ajustar o equipamento e tentar capturar aquele momento único”, diz. Para Leandro, a fotografia vai além de um hobby; é uma forma de eternizar instantes que, de outra maneira, poderiam se perder no tempo.