Frango assado com laranja e alecrim & Torta de maçã com pistache

INGREDIENTES DO FRANGO

1 frango inteiro (aprox. 2,5 kg)

½ xícara de chá de suco de laranja

1 colher de sopa de alho em pó

1 colher de sopa de alecrim picado

1 colher de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa de chimichurri

Sal e ketchup a gosto

PREPARO

Retire a espinha dorsal do frango e divida ao meio no comprimento sem macular as peles. Misture todos os temperos menos o ketchup passe generosamente em todas as partes do frango e asse coberto com alumínio laminado até amaciar. Retire a cobertura passe ketchup sobre as peles e volte ao forno agora aberto para dourar. Sirva o frango acompanhado da couve-flor e homus tahine.

INGREDIENTES DA COUVE-FLOR

1 pé de couve-flor

PREPARO

Toste os buques de couve-flor com sal e azeite até começar a dourar, passe para uma assadeira

, cubra com uma mistura de farinha panko e parmesão e leve ao forno pra gratinar.

INGREDIENTES DO HOMUS TAHINE

2 xícaras de chá de grão de bico cozido

1 colher de sopa de tahine

Sal e alho a gosto

PREPARO

Bata o grão de bico com o alho, sal e água do cozimento até obter uma pasta junte o tahine e bata até homogeneizar.

INGREDIENTES DA TORTA DE MAÇÃ

1 massa folhada

1,5 kg de maçãs descascadas e fatiadas

1 xícara de chá de açúcar cristal

½ xícara de chá de suco de laranja

100g. de manteiga

Canela em pó, pistache torrado e triturado e calda de chocolate a gosto.

PREPARO

Separe a metade da manteiga em pequenas colheradas e congele. Cozinhe as maçãs na calda de açúcar com suco de laranja e a outra metade da manteiga até começar a amaciar e misture a canela, arrume depois de fria sobre a massa já semiassada no tamanho da assadeira, distribua a manteiga congelada e asse até dourar. Sirva salpicado pistache e calda de chocolate.