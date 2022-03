Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

FRANGO COM PEITO DE PERU DEFUMADO COM

SALADA DE MACARRÃO & PANQUECA DE PERA E MEL

INGREDIENTES DO FRANGO

2 cj. de coxa e sobrecoxa de frango desossado

1 colher de alecrim fresco picado

1 limão siciliano 8 fatias de peito de peru defumado (embutido)

Sal, pimenta do reino, molho de soja (shoyo) e vinagre balsâmico a gosto

PREPARO

Tempere o frango separado coxa da sobrecoxa já desossado com suco de limão e todos os demais temperos, enrole cada parte em uma fatia de embutido e grelhe em frigideira antiaderente e sirva regado com vinagre balsâmico ao gosto de cada um acompanhado da salada.

INGREDIENTES DA SALADA DE MACARRÃO

500 gr. de macarrão fuzile cozido ao dente

1 pimentão vermelho

3 abobrinhas italianas

5 tomates maduros firmes sem peles nem sementes

Sal, alecrim picado, manjericão picado, raspas de limão siciliano, salsinha e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Toste o pimentão e retire a pele e sementes, toste também as abobrinhas cortadas em tiras pique tudo e misture todos ingredientes.

INGREDIENTES DA PANQUECA DE PERA

1 ½ xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa rasa de açúcar

4 peras descascadas e fatiadas

¼ de xícara de mel

200 gr. de chocolate meio amargo

1 lata de creme de leite

PREPARO

Bata o leite, a farinha, os ovos, o açúcar e duas colheres de azeite no liquidificador e frite as panquecas.

Grelhe as peras em azeite, regue com mel, recheie e enrole as panquecas com as peras, misture o chocolate derretido com creme de leite e regue as panquecas com essa calda