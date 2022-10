Frango com vinho branco & Bolo com frutas secas

INGREDIENTES DO FRANGO

6 sobrecoxas de frango

½ xícara de chá de vinho branco secco

500 ml. de caldo de galinha

300 g. de cogumelos frescos

2 tomates

1 cebola

1 colher de sopa de gengibre picado

Sal e pimenta do reino a gosto

PREPARO

Frite o frango, somente para selar. Retire o excesso de óleo da panela, acrescente os demais in-gredientes na mesma panela e cozinhe até amaciar o frango.

INGREDIENTES DOS LEGUMES PARA ACOMPANHAR

3 abobrinhas picadas

½ xícara de chá de caldo de galinha ou água

1 xícara de chá de tomates cereja

1 bulbo de funcho picado

1 pimentão vermelho

1 cebola roxa fatiada

4 colheres de sopa de azeite de oliva

2 xícaras de chá de panko

4 colheres de sopa de pernot

Sal a gosto.

PREPARO

Distribua os legumes em uma assadeira alta, tempere com sal azeite e pernot, regue com todo caldo de galinha, Salpique a mistura de panko banhado com o azeite e asse em forno médio até amaciar e dourar.

INGREDIENTES DO BOLO

2 xícaras de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de açúcar mascavo

2 ovos

½ xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de café solúvel

1 colheres de sopa de fermento em pó

1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio

½ xícara de chá de damasco seco

½ xícara de chá de tâmaras secas

½ xícara de chá de uva passa seca

½ xícara de chá de amêndoas

PREPARO

Bata os ingredientes da massa manualmente até misturar bem, junte as frutes secas salpique as amêndoas quebradas por cima e assem na forma para pão em forno médio.

