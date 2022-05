Frio aquece o turismo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A onda de frio que invade o Brasil esta semana, especialmente as regiões sul e sudeste, vai fazer despencar a temperatura em até 10 graus. Poços de Caldas, cidade sulmineira a 1.300 metros de altitude, tem previsão de mínima de 1 ºC para esta quarta, dia 18 de maio, com máxima de 11ºC. Uma bela oportunidade para os turistas se encantarem com os atrativos naturais e também nos diversos cafés e restaurantes da cidade, que oferecem pratos típicos de clima de montanha.

Uma xícara de café premiado com um pão de queijo saindo do forno ou uma bela caneca de chocolate quente, aliados à hospitalidade mineira, já celebrada em todos os cantos do país, fazem o destino Poços de Caldas ser especial, seja durante a semana ou no final de semana, quando as temperaturas ainda permanecem baixas, em torno de 4ºC e máximas que não passam dos 17ºC.

Além do passeio pelo centro da cidade, apreciando os charmosos cafés e o comércio local, o turista pode ainda relaxar nos balneários da cidade. O maior e mais famoso, as Thermas Antonio Carlos, oferece banhos com águas sulfurosas a 37ºC e diversos outros serviços. Também no balneário dr Mário Mourão o turista pode relaxar nas banheiras com águas sulfurosas. As famosas águas termais brotam em fontanários espalhados pelo centro da cidade e podem chegar à superfície a 45ºC.

Mas, se o turista quiser sair da cidade e conhecer de perto a fabricação de doces caseiros, queijos de alto padrão, azeites premiados internacionalmente, cafés de origem vulcânica , degustar uma cachaça local e apreciar belas orquídeas, pode optar por um dos roteiros do Turismo Rural, organizados pela Secretaria Municipal de Turismo.

Outro passeio imperdível é subir a Serra de São Domingos e admirar a bela vista com um incrível por do sol, em suas cores típicas dos dias mais frios. O acesso pode ser feito por carro ou pela trilha na mata. Para completar a aventura, os mais corajosos poderão fazer um voo duplo de paraglider, na rampa que fica do lado oposto à estátua do Cristo Redentor.

Atrações culturais

No final de semana, a cidade se agita com diversas atrações culturais. Na praça central, o coreto se anima, a partir de 20h, com samba para todas as idades e no sábado tem forró, pra aquecer a noite!

Já no Museu Histórico e Geográfico, a exposição “Viva São Benedito” pode ser conferida até 3 de julho, nos seguintes horários: de 10h às 16h durante a semana; de 14h às 17h aos sábados e de 10h às 13h aos domingos. No final de semana haverá ainda programação especial alusiva à Festa de São Benedito, que aconteceu na cidade na primeira semana de maio. No sábado, dia 21/5, às 15h, acontece uma Roda de Conversa com o tema “São Benedito e Poços de Caldas” . Já no domingo, às 10h, haverá um encontro dos Ternos de Congos e grupo de Caiapós.