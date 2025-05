Frio e tempo seco aumentam riscos: Saúde alerta para prevenção de doenças respiratórias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com a chegada das estações mais frias e secas, os cuidados preventivos devem ser intensificados entre crianças, adultos e idosos. Por isso, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Saúde, chama a atenção da população. Na cidade, desde abril, houve um aumento expressivo nos atendimentos, principalmente de crianças, nas unidades de saúde como a UPA e o Hospital Municipal Margarita Morales, com quadros de doenças respiratórias agudas.

As doenças respiratórias são condições que afetam o sistema respiratório, incluindo pulmões, vias aéreas e estruturas relacionadas. Entre as mais comuns estão asma, rinite, pneumonia, gripe, bronquite, bronquiolite e a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), que inclui a bronquite crônica e o enfisema.

Os sintomas mais frequentes são: coriza, dor de garganta, espirros, coceira no nariz e olhos, dificuldade para respirar e tosse. Outros sinais podem incluir fadiga, dor muscular, falta de ar e perda de olfato e paladar — especialmente em casos de Covid-19.

Atenção! Se os sintomas persistirem por mais de cinco dias, houver piora progressiva do quadro ou sinais de gravidade (como lábios arroxeados e confusão mental), é fundamental procurar atendimento médico urgente.

Prevenção e Cuidados

O médico infectologista Dr. Mário Augusto Krugner Lopes, que também integra a Comissão de Controle de Infecção (CCIH) da Santa Casa de Poços de Caldas e do Hospital da Unimed, destaca a importância de hábitos preventivos neste período de alerta:

“Optar por ambientes ventilados, uso de máscara em pessoas com sintomas ou suscetíveis, e a higienização das mãos com álcool são medidas de grande importância para reduzir a disseminação viral e bacteriana, que aumenta nesta época do ano”, afirma o especialista.

A Secretaria de Saúde reforça ainda a importância das imunizações contra a influenza e a Covid-19, que ajudam a reduzir complicações decorrentes das infecções respiratórias.

Vacinação: em Poços de Caldas, todas as pessoas com seis meses de idade ou mais já podem se vacinar contra a influenza, conforme as novas diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde. A vacinação contra a Covid-19 também está disponível a partir dos seis meses de idade.

Outro alerta importante no momento é sobre a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O Brasil enfrenta um aumento significativo nos casos, o que levou alguns estados e municípios a decretarem estado de emergência em saúde pública.

Minas Gerais declarou situação de emergência em saúde pública na última sexta-feira (2), devido ao aumento dos casos de SRAG. Somente no Sul de Minas, 41 pessoas morreram este ano em decorrência da síndrome.

A SRAG, conhecida pela sigla, é uma condição em que uma infecção respiratória causa grande dificuldade para respirar e lesões nos alvéolos (estruturas dos pulmões responsáveis pelas trocas gasosas). Em geral, é acompanhada por pneumonia.

Os principais sintomas incluem dificuldade para respirar, sensação de peso no peito, lábios arroxeados, febre e perda de apetite. A SRAG não é uma doença específica, mas sim uma complicação de diferentes infecções.

Geralmente, a causa é viral — como gripe ou Covid-19 —, mas também pode ser decorrente de infecções bacterianas ou fúngicas.

A principal forma de prevenção da SRAG é a vacinação contra doenças que podem levar a esse quadro, como a gripe e a Covid-19. Também é essencial evitar contato próximo com pessoas com sintomas respiratórios.