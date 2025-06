Frio intenso atinge Sul de Minas e provoca geada em Poços de Caldas

Na madrugada desta quarta-feira, 25, cidades do Sul de Minas registraram temperaturas negativas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que havia emitido alerta de geada generalizada para a região.

Em Poços de Caldas, os termômetros marcaram mínima de 2 °C, segundo dados oficiais do Inmet. O frio intenso surpreendeu moradores, que registraram camadas de gelo sobre carros, praças e campos, cenário típico de geadas nas primeiras horas da manhã.

As baixas temperaturas são resultado de uma massa de ar polar que avança pelo Sudeste, reforçando o inverno rigoroso em Minas Gerais.

