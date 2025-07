Fugitivo da polícia bate em viatura e cai no centro de Poços

Atualizado em 21 de julho de 2025

Um acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (21) na Rua Santa Catarina, localizada na região central de Poços de Caldas (MG).

Segundo informações apuradas, um homem que estava em fuga tentou despistar a polícia entrando na contramão da via. Durante a manobra perigosa, ele acabou colidindo com uma das viaturas da corporação e caiu logo em seguida.

A ocorrência gerou transtornos no trânsito e chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro ao condutor e, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do rapaz.