Funcionários da empresa de coleta de lixo em Poços de Caldas entram em greve

Na manhã desta sexta-feira, 21, os funcionários da empresa Liarth, responsável pela coleta de lixo em Poços de Caldas, iniciaram uma greve e informaram que não realizarão os serviços até que um acordo seja alcançado com os proprietários da empresa.

Segundo as primeiras informações, os trabalhadores estão reivindicando melhorias nas condições de trabalho, incluindo aumento salarial, bonificação nos salários e a inclusão do vale-alimentação.

Em resposta à paralisação, o secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, afirmou que está acompanhando a situação de perto e buscando uma solução com a empresa para regularizar os serviços o mais rápido possível, minimizando os impactos para a população.

Colaboradores que conversaram com a nossa equipe de jornalismo relataram que houve uma reunião com os proprietários da empresa, mas não foi possível chegar a um consenso. A negociação entre as partes ainda segue em andamento, e não há um prazo definido para a resolução do impasse.

Até que a situação seja resolvida, a coleta de lixo no município permanece paralisada.