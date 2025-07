Funcionários e contratados da Alcoa comprovam o poder transformador do voluntariado

Atualizado em 16 de julho de 2025

Trabalho voluntário garantiu recursos para a implantação da nova Unidade de Reabilitação Oncológica do Grupo de Apoio a Pacientes Oncológicos (GAAPO) Poços de Caldas (MG), julho de 2025 – O voluntariado sempre foi uma marca dos funcionários e contratados da Alcoa Poços de Caldas. Somente em 2024, 214 voluntários dedicaram mais de 850 horas de trabalho para instituições socioambientais da região, reflexo do compromisso da empresa e dos seus colaboradores com as comunidades locais, com incentivo do Instituto Alcoa (IA) e da Alcoa Foundation (AF).

Um exemplo recente deste engajamento foi a concretização da Unidade de Reabilitação Oncológica do Grupo de Apoio a Pacientes Oncológicos (GAAPO), inaugurada nesta terça-feira, 15 de julho.

A iniciativa fez parte da Campanha de Mobilização de Impacto Comunitário, promovida em novembro do ano passado pela Alcoa Foundation, que contou com a participação de mais de 70 voluntários da Alcoa e do GAAPO. Como resultado, a instituição recebeu uma doação de US$ 15 mil (mais de R$ 91 mil), valor que foi integralmente aplicado na compra de equipamentos essenciais para a nova unidade de reabilitação.

Claudia Rocha, fundadora e presidente do GAAPO conta que o espaço será utilizado para atender pacientes que já passaram por tratamento oncológico e que precisam de reabilitação, principalmente com foco em fisioterapia pélvica. “Queremos ofertar qualidade de vida para homens e mulheres e estamos estudando uma possibilidade de ampiliar esse serviço também para pessoas que não estejam em tratamento oncológico e que necessitam dessa reabilitação”.

Para Doralice Luisi, paciente da GAAPO, a iniciativa é motivo de alegria. “Frequento a instituição há dois anos, e o espaço está sendo ótimo para o meu tratamento”, afirma.

“Além do impacto direto na qualidade de vida dos pacientes atendidos pelo GAAPO, a iniciativa reforça o poder transformador do voluntariado, que representa o nosso compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento das comunidades onde atuamos”, destaca Rodrigo Giannotti, diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0