Furto de cabos de semáforo interdita trecho da Rua Goiás, no Centro de Poços de Caldas

A Rua Goiás, localizada na região central de Poços de Caldas, está interditada nesta terça-feira (22) no trecho compreendido entre a Rua Pernambuco e a Avenida Francisco Salles. A interdição foi motivada pelo furto de aproximadamente 200 metros de cabos dos semáforos do cruzamento, ocorrido durante o feriado prolongado da Páscoa.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, o roubo comprometeu o funcionamento dos sinais de trânsito, o que gerou riscos à segurança de motoristas e pedestres. Como medida preventiva, o trecho precisou ser bloqueado até que os reparos sejam concluídos.

Equipes da Prefeitura trabalham no local para restabelecer o sistema semafórico, e a previsão é de que o trânsito seja liberado ainda nesta segunda-feira.

Enquanto isso, a recomendação das autoridades é que os motoristas evitem a área e optem por rotas alternativas até a normalização do tráfego.

