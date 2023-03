Galeria Ampliart traz exposição de fotos de povos indígenas

Está em cartaz, na Galeria Ampliar, a exposição Caxê – Sementes da Floresta. A mostra apresenta imagens de povos indígenas feitas por Giulianne Martins, fotógrafa poços-caldense, que desde 2021 vem retratando movimentos indígenas no Brasil e conhecendo aldeias e povos de diferentes realidades.

Caxê significa estrela para o povo Krahô, um dos povos retratados, e, em sua narrativa, foi a estrela que desceu do céu e entregou sementes ao povo, ensinando-os a plantar. “Minha intenção com estas fotos é trazer para perto das pessoas a realidade dos povos indígenas, despertando um novo olhar sobre a cultura deles. Espero que essa exposição também seja uma semente para um reflorestar de pensares e corações, valorizando os povos originários”, destaca a fotógrafa.

Todas as 53 fotografias que compõem a exposição estão a venda, já que o objetivo é arrecadar fundos para a participação da fotógrafa no Carrousel du Louvre (Paris), em outubro. “Fiquei muito emocionada ao ser selecionada para participar desta exposição e poder dar visibilidade ao povo indígena brasileiro”, comemora Giulianne. Parte da venda dos quadros também será revertida para os povos indígenas. Quem quiser contribuir com a participação na exposição na França, pode acessar a vaquinha virtual: kickante.com.br/vaquinha-online/exposicao-originarios-no-caroussel-du-louvre

Durante o período de exposição serão realizadas 3 oficinas de fotografia: Fotografia de Celular (15, 22 e 29 de abril, das 9h30 às 11h); Técnicas Básicas de Câmeras (17, 18 e 19 de abril, das 18h30 às 20h30); e Iluminação e Direção (06 de maio, das 9h às 15h). Os interessados em participar das oficinas podem entrar em contato pelo telefone (35) 99718-2803

Visitação

A Exposição Caxê – Sementes da Floresta está aberta ao público até o dia 15 de maio. O horário para visitação é de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h, com entrada franca. A Galeria Ampliart está localizada à Rua Paraná, 487, Bairro dos Funcionários. A exposição conta também com a parceria da Center Molduras.

Beatriz Aquino

